Abonamentele la telefonia mobilă cresc cu până la 2 euro. Care sunt firmele care au scumpit şi cine stă în aşteptare? Scumpirea energiei electrice, care a atras dupa sine un val de majorari de preturi, a afectat si companiile de telefonie mobila. Orange a procedat cu discretie si a omis sa-si sperie abonatii, care s-au trezit cu un euro strecurat pe factura. Unii clienti au primit notificari prin SMS, altii au descoperit pe factura ca sunt liberi sa rezilieze contractele inainte de termen. Compania a venit si cu unele bonusuri, precum o anumita cantitate de trafic de date. Dar, pe de alta parte, ce mai inseamna 5 lei in ziua de azi? Pe pagina de internet a companiei, abonamentele incep de la 7,5 euro/luna. Telekom… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social Fistic prajit cu conținut ridicat de Ocratoxina A, retras de la vanzare noiembrie 14, 2022 13:10 Kaufland retrage de la vanzare un lot de “K-classic fistic prajit fara sare 100 g”, dupa ce a fost identificat un conținut ridicat de Ocratoxina A. “In cadrul controalelor de rutina s-a…

- Kaufland a transmis sambata, 12 noiembrie, ca retrage de la comercializare un lot de „K-Classic Fistic prajit fara sare 100 g”, dupa ce s-a identificat un continut ridicat de Ocratoxina A. Producatorul Carl Wilhelm Clasen GmbH retrage voluntar și preventiv, din motive ce țin de protejarea consumatorilor,…

- Documentele de calificare depuse de Orange, Vodafone și RCSandRDS in cadrul așa numitei licitații 5G au fost validate, astfel ca cei trei mari operatori pot participa la procedura de achiziție a drepturilor de utilizare pentru mai mult spectru radio, ce va fi folosit inclusiv pentru furnizarea de servicii…

- Scumpirea alimentelor ii va face pe consumatori sa aleaga tot mai des produsele marca proprie ale supermarket-urilor și hipermarket-urilor, in vreme ce produse ”de brand” vor incasa o lovitura, considera reprezentanții companiei poloneze Enterprise...

- Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica si alti 12 furnizori de telecomunicatii vor ca giganții americani din domeniul tehnologiei – Google, Meta și Netflix – sa imparta costurile rețelei din Europa, invocand criza energetica și obiectivele UE privind schimbarile climatice. Potrivit Reuters,…

- Vodafone, unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicatii din Romania, si-a anuntat clientii ca va majora preturile abonamentelor, dupa ce au crescut costurile companiei legate de furnizare. Compania afirma ca scumpirea nu are legatura cu situatia actuala de pe piata energiei. In plus, compania…

- Operatorul de telefonie Vodafone a inceput sa iși inștiințeze abonații in privința creșterii tarifelor, compania motivand in notificari prin creșterea costurilor, in special scumpirile la energie electrica și combustibili. Concomitent, compania majoreaza o serie de tarife și opțiuni pentru anumite abonamente.…