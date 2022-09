Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat miercuri, in sedinta de Guvern, ca, in cursul diminetii, a semnat Ordinul de ministru cu cele 300 de scoli care vor beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru „Masa calda in scoli”, fiind vorba de mai mult decat dublarea numarului de scoli care…

- Dreptul studenților de a convoca ședințe extraordinare ale Senatului universitar, creșterea reducerilor pentru transportul intern feroviar și naval al studenților, dar și a subvenției pentru camine-cantine, se numara printre propunerile ce au fost agreate a fi incluse in noua lege a invațamantului superior,…

- O noua gradinița cu program prelungit va fi construita in comuna Ganeasa. Consiliul Județean (CJ) Ilfov a decis, la cererea Primariei Comunei Ganeasa, sa aloce 90% din fondurile necesare realizarii gradiniței ce va avea o capacitate de 60 de locuri, sali de mese, sali de dormit și locuri de joaca. …

- Un accident in lant s-a produs, joi, pe A1, in zona localitații Ciorogarla, județul Ilfov, 3 persoane fiind ranite. A fost solicitat la fața locului și un elicopter SMURD. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este oprit momentan pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București,…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a inceput cercetarea disciplinara fata de doi soferi care au avut un comportament nepotrivit fata de o tanara in scaun cu rotile. Aceasta dupa ce tanara in scaun cu rotile a relatat pe o retea de socializare ca un sofer STB nu i-a permis accesul in autobuz, iar…

- Rezultatele finale de la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate joi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cu ajutorul acestei note, elevii vor putea calcula media de admitere la liceu, inainte de repartizarea computerizata din 14 iulie. 155.561 de elevi…

- Prima sesiune a examenului de Bacalaureat se va incheia joi cu proba la Limba si literatura materna, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritaților naționale susțin proba la Limba materna, la limba maghiara, sarba, slovaca, turca,…

- Pompierii au intervenit, duminica, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la un depozit de alimente de la Therme, Balotesti, județul Ilfov. Pana la acest moment, nu sunt raportate victime. La fața locului se afla 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o scara, descarcerare…