- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, astazi, ca in urma discuțiilor pe care le-a avut in ultimele zile cu sucevenii din mai multe cartiere ale Sucevei a lua decizia ca in ședința Consiliului Local de luna aceasta sa propuna reducerea taxelor de parcare anuale pentru 18 parcari din municipiu. „In…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca urmare a reclamațiilor și sesizarilor primite in ultima perioada legate de noul regulament de funcționare a parcarilor intrat in vigoare de la 1 octombrie va propune Consiliului Local in ședința de luna aceasta sa reduca cu 50% tarifele la…

- Asocierea formata din firmele SUCT, Florcontruct și Autotehnorom a caștigat licitația pentru repararea strazilor din municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat ca aceasta asociere a fost singura care a depus oferta contractul fiind incheiat pentru o perioada de doi ani de zile.…

- Incepand cu data de 1 octombrie pensionarii din municipiul Suceava vor circula gratuit pe toate mijloacele de transport in comun, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Va fi ca un cadou de Ziua Pensionarilor. Așa s-a nimerit”, a spus primarul. El a precizat ca inițiativa care ii aparține a fost in dezbatere…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca municipalitatea lucreaza la intocmirea documentației tehnice pentru construcția Gradiniței cu Program Prelungit din cartierul Obcini. „Acum suntem la faza de nota conceptuala și urmeaza a se finaliza studiul de fezabilitate. Intenționam sa finanțam aceasta gradinița…

- Primaria Suceava i-a premiat, astazi, pe cei șapte elevi din municipiu care au obținut nota 10 la Evaluarea Naționala, la sesiunea din iunie 2023. Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Primariei Suceava, Ion Lungu oferindu-le fiecaruia dintre aceștia premiul de 3.000 de lei din partea municipalitații.…

- Primaria Falticeni s-a infrațit cu municipiul Soroca din Republica Moldova. Semnarea acordului de parteneriat a avut loc zilele trecut la Soroca, in prezența primarului acestui municipiu, Lilia Plipețchi și a primarului din Falticeni, Catalin Coman. De precizat ca acest acord presupune dezvoltarea ambelor…

- In doi ani, in municipiul Suceava vor exista sensuri unice și o banda dedicata pentru transport public, dupa aplicarea unui proiect in valoare de 17 milioane de euro. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. El a declarat ca proiectul privind sistemul de modelare urbana va fi aprobat in ședința de…