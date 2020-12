Stiri pe aceeasi tema

- Instanțele din Craiova au prelungit mandatul de arestare preventiva emis pe numele unui craiovean de 40 de ani, acuzat de tentativa de omor si conducere sub influenta alcoolului. Barbatul a fost arestat pe 13 iulie, iar de atunci nu a mai ieșit din arest. Anchetatorii susțin ca, pe 12 iulie, inculpatul…

- O fetita in varsta de 9 ani a fost gasita de o femeie, pe o strada din Ilfov, ratacind fara directie si cu rani groaznice la cap. Femeia a sunat imediat la Politie. Copila de 9 ani ratacea singura pe strada. O femeie a vazut-o si s-a ingrozit cand a vazut cum arata fetita Inspectoratul de Poliție al…

- Politistii ieseni au identificat un tanar in varsta de 19 ani, banuit de talharie. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 2 noiembrie, acesta s-ar fi deplasat cu un autoturism tip taxi din municipiul Pascani pana in comuna Helesteni, iar cand ar fi ajuns la…

- Politistii ieseni au efectuat o perchezitie domiciliara intr-un dosar penal de furt calificat, in urma careia un tanar a fost retinut pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara,…