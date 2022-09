Noul suveran britanic devine șeful de stat a 15 dintre cele 56 de țari membre ale Commonwealth-ului, pe care il va și prezida. Vestigiu al fostului imperiu, rezultat al unui proces de decolonizare destul de pașnic, organizația, care are o populație de 2,5 miliarde de locuitori, este din ce in ce mai puțin monarhista. Va […] The post Abia uns rege, Charles se confrunta cu un Commonwealth din ce in ce mai anti-monarhie. William și Kate, deja huiduiți - VIDEO first appeared on Ziarul National .