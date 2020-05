Clipe de groază pentru polițistul zgâriat de bătăușul infectat cu HIV! Mărturii cutremurătoare

„Am 28 de ani și lucrez de un an și jumătate în Poliție, sunt necăsătorit, am o relație stabilă de 5 ani. Eram în timpul serviciului, făceam prevenire, am văzut niște persoane, puști de 19 ani. Eu… [citeste mai departe]