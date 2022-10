Abia ieșit din service, un Logan de poliție a luat foc în mers, pe șosea O Dacia Logan a poliției din Bihor a luat foc in mers, pe șosea. Nimeni nu a fost ranit, iar mașina a fost tractata intr-un loc sigur. Mașina tocmai fusese scoasa din service. Din cate se pare flacarile au pornit de la motor și au fost stinse de polițiști, ajutați de trecatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Bihor, comisar șef Alina Farcuța, evenimentul s-a produs in jurul orei 16. „Luni, 31 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, pe șoseaua de centura a municipiului Oradea, in zona cimitirului Rulikowski, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, s-a produs un eveniment,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

