Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de joi, 20 octombrie 2022, de pe arena Ilie Oana, din grupa A a Cupei Romaniei, parea mai abordabil pentru FC Petrolul, chiar daca oponenta, Sepsi Sfantu Gheorghe, era nimeni alta decat caștigatoarea trofeului, in primul semestru al acestui an. Apropierea din ierarhia la zi a SuperLigii, gazdele…

- Constantin Budescu a revenit pe teren dupa 7 luni la Petrolul, in meciul din grupele Cupei Romaniei pierdut contra celor de la Sepsi, 1-3. Mijlocașul ofensiv in varsta de 33 de ani a comentat la final și „cazul Tamaș”. Prieten cu Budi, fundașul central se antreneaza in aceste zile cu FC Brașov (Liga…

- Faza grupelor Cupei Romaniei Betano, in noua formula de desfașurare a competiției inaugurata cu ocazia stagiunii 2022-2023, va incepe, astazi, și pentru Petrolul Ploiești. Formația lui Nae Constantin va debuta pe „Ilie Oana”, avand ca adversara o grupare tot de prim eșalon, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, intr-un…

- Continue reading Nae Constantin arunca bomba in fotbalul romanesc: „Sunt multe echipe in prima liga cu probleme mai mari ca Petrolul. Nu vreau sa va spun ce e la Botoșani” + De ce a „blufat” Gabi Tamaș at Info real.

- Barbat de 35 de ani, din Mureș, prins la volanul unui autoturism, avand permisul suspendat. S-a ales cu dosar penal Barbat de 35 de ani, din Mureș, prins la volanul unui autoturism, avand permisul suspendat. S-a ales cu dosar penal La data de 1 septembrie 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii din Teiuș,…

- Petrolul - Mioveni 0-0, in etapa #7 din Liga 1. Nae Constantin, antrenorul ploieștenilor, consiera ca elevii sai „au intrat pe varfuri”, dupa victoriile din ultimele 3 etape. „Ar trebui sa fim mulțimiți, au avut mai multe ocazii. Am facut multe greșeli. Pana la urma e un punct caștigat. Am pregatit…

- Marți, 2 august 2022, s-a infaptuit și ceea ce declarase la un moment dat, pentru www.gazetaph.ro, și nu prea era crezut de cate unii, președintele executiv al FC Petrolul, Costel Lazar (foto jos, in dreapta, impreuna și cu directorul sportiv Claudiu Tudor, cel din stanga): prezentarea oficiala la echipa…

- In meciul din etapa a treia a turului Superligii de fotbal dintre FC Petrolul și Sepsi Sfantu Gheorghe, in poarta ‘lupilor” a debutat Octavian Valceanu (foto sus și mijloc), ultima oara intre buturile disparutei Gaz Metan Mediaș, ajuns apoi la FC Voluntari și direcționat recent, sub forma de imprumut…