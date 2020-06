Romania a raportat, in ultimele 24 de ore, 250 de noi cazuri de coronavirus, cu 40 mai puține decat Italia, iar numarul de morți anunțat de INSP a fost de 10. Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 34.405 morti in Italia, cu 34 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate a ajuns la 237.500.

Serviciul italian de Protectie Civila a comunicat, marti dupa-amiaza, ca bilantul epidemic este de 34.405 morti, iar numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus raportate pana acum a ajuns la 237.500.

In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat…