Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicușor Dan a vorbit, marți, intr-o conferința de presa, despre domeniul juridic, afirmand ca a gasit „jale” - o instituție cu 5000 de litigii. „O sa vorbesc de domeniul juridic, inainte de alte domenii, pentru ca este coloana vertebrala a unei administrații. Am gasit jale…

- Primaria municipiului Galati a semnat un nou contract de finantare europeana, in valoare de 8,6 milioane de lei, pentru modernizarea Maternitatii ‘Buna Vestire’, in care sunt vizate lucrari la trei dintre corpurile de cladire, informeaza, joi, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate,…

- Sedinta cu scantei la CLM Buzau. Consilierul local Constantin Florescu A PRECIZAT IN CADRUL SEDINTEI ORDINARE CA ANGAJAREA UNEI Case de Avocatura pentru a reprezenta Primaria in cazul darii in judecata a fostului primar Boscodeala in cazul EGOGEN este o cheltuiala inutila de bani. Reamintim DNA Ploiesti…

- Internaționalul din Comore Nasser Chamed (Gaz Metan Mediaș), mijlocaș ofensiv, a dezvaluit pentru Libertatea cum și-a schimbat in bine parerea despre romani, ce-i place la țara in care traiește de patru ai și cum a ajuns sa vorbeasca, sa citeasca și sa scrie in limba romana.Nasser Chamed are 27 de ani,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene: 445 proiecte, in valoare de peste 18,2 milioane de lei din fonduri europene, in perioada 2014-2020, la Bucuresti. ”Bucuresti a beneficiat, pana la data de 31 martie 2021, de 445 proiecte finantate din fonduri europene, in perioada de programare 2014-2020.…

- Ministerul Dezvoltarii, condus de Cseke Attila, preia finanțatrea investițiilor in parcul din Salonta. Primaria anunțase ca pentru a reface imaginea parcului, sunt necesare 1,8 milioane de euro.

- Firmele private de pompe funebre vor avea un nou și neașteptat concurent, deoarece Arhiepiscopia Romanului și Bacaului se lanseaza pe piața serviciilor funerare complete. Primarul Bacaului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu vrea chiar sa puna gratuit la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Capitala Romaniei nu are un plan de dezvoltare intregat si nu exista coordonare intre Primaria Generala si cele de sector. Astfel, dupa ce primarul sectorului 6 a acuzat ca nu exista coordonare cu primaria Capitalei, primarul Nicusor Dan a transmis ca Bucurestiul va avea un Plan Urbanistic General „cel…