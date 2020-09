Stiri pe aceeasi tema

- Punerea in functiune pentru publicul calator a Magistralei 5 de metrou consemneaza un moment important pentru transportul public in Bucuresti. Aceasta data marcheaza, de altfel si inceputul Saptamanii Europene a Mobilitatii, ocazie cu care sunt promovate forme de transport ecologic precum si faptul…

- Accesul pe magistrala de metrou M5 va fi liber in cursul zilei de marti, pana la ora 23:00, in acest fel fiind marcata inceperea saptamanii mobilitatii la nivel european, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la inaugurarea oficiala a magistralei, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor. "Dati-mi…

- Marți, 15 septembrie, se deschide singura magistrala de metrou construita de la zero in ultimi 30 de ani. Este vorba de metroul din Drumul Taberei, investiție care s-a ridicat la 3,2 miliarde de lei. Sectiunea Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomitei, are aproape 7 kilometri lungime…

- Saptamana trecuta s-a montat primul tronson de 22 metri și aproape 50 tone Construcția pasarelei pietonale care unește orașul Popești-Leordeni de Sectorul 4 al Capitalei a intrat in ultima faza. Un tronson de aproape 50 de tone, cu o lungime de 22 de metri dintr-un total de 65 m, a fost montat miercurea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca magistrala M5 de metrou va fi data in trafic cu calatori dupa ce vor fi realizate toate testele dinamice, iar acest lucru s-ar putea intampla la inceputul lunii septembrie. „In 22 iunie cand am fost acolo, am spus foarte clar in baza unor afirmatii…

- Modernizarea magistralei de metrou M2 Berceni-Pipera se amana din nou Foto: metrorex.ro. Modernizarea magistralei de metrou M2 Berceni-Pipera se amâna din nou pentru ca Metrorex nu reuseste sa deblocheze licitatia lansata anul trecut - a anuntat vineri noul director general al Metrorex,…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins luni cele doua contestatii depuse de CRRC – Astra Vagoane si CAF Spania la licitatia de achizitie de trenuri de metrou destinate Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor.

- Orașul Popești-Leordeni va avea finalizat in scurt timp unul dintre cele mai importante proiecte realizate vreodata pe raza localitații. Autoritațile au anunțat ca, pana la mijlocul lunii august, va fi finalizata pasarela pietonala care va face legatura directa a orașului cu stația de metrou „Berceni”. …