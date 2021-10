Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca aproape 18.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar peste 15.600 dintre acestea au primit prima doza de ser. Potrivit CNCAV, 17.986 de persoane au fost vaccinate in…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost vaccinate 5.643 de persoane, informeaza duminica seara Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Datele CNCAV arata ca numarul vaccinaților cu schema completa a ajuns la 5.055.278. De la debutul campaniei…

- 12.816 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate luni, 9 august, de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Romania inregistrase duminica, 8 august, cel mai slab bilanț al vaccinarilor din ultimele opt luni, cand…

- 15.606 persoane au primit vaccinul impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate miercuri, 28 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta cand au fost vaccinate 15.904 persoane.Dintre cei vaccinați in ultimele 24 de…

- Doar 7.987 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, arata datele publicate duminica, 25 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie incoace. Atunci au fost imunizate la COVID 354 de persoane.Un bilanț aproape de cel de astazi a fost raportat…

- Doar 7.987 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, arata datele publicate duminica, 25 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie 2021. Atunci au fost vaccinate 354 de persoane. Un bilanț asemanator cu cel de astazi a fost raportat pe 18 iulie…

- Un numar de 15.997 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate joi de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Blanțul este in ușoara creștere fața de cele 15.178 din ziua precedenta. Dintre persoanele care au primit vaccinul anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore,…

- 13.242 de persoane s-au prezentat, in ultimele 24 de ore, pentru a fi vaccinate impotriva Covid-19, transmite luni Comitetul Național pentru Vaccinare (CNCAV). Datele prezinta o ușoara creștere dupa ce duminica s-a inregistrat cel mai scazut numar de persoane vaccinate din ultimele 7 luni. Dintre persoanele…