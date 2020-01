Abi Talent, aroganţă maximă după ce a fost ameninţat de interlopi. Ce a postat pe Facebook Abi Talent s-a lasat fotografiat in timp ce lua masa in oraș. ”Cand toata țara vorbeste de tine...”, a scris el in dreptul fotografiei in timp ce manca pizza. Imaginea a primit sute de comentarii și mii de like-uri. Scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent a ajuns la noi cote! Cantarețul de 35 de ani a spus despre puștiul de 19 ani ca este homosexual. ”In trei minute fac lumea sa te vada fix cum ești. O poșirca, ultima bricheta din tomberon, un flaușat, intersecția dintre laba și neșansa. Zice bine batranu’. Nu sunt homofob, am o miniproblema cu tine: ca nu recunoști ca traiești cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cearta celor doi se amplifica pe zi ce trece, iar cuvintele jignitoare și replicile dure fac deliciul fanilor celor doi. Dupa ce mai multe vedete au luat o poziție cu privire la scandalul momentului, Costel Corduneanu, cel mai temut interlop din Iași i-a transmis lui Abi Talent, pe pagina…

- Abi Talent a scris pe contul sau de socializare ca o va lua de nevasta pe Antonia inaintea lui Alex Velea, iar reacția acestuia nu a venit. In schimb, surpriza a venit de unde nu se aștepta nimeni. Mihai Bendeac a luat decizia de a interveni, tot pe Facebook, luand-o pe ocolite, insa ajungand, intr-un…

- Cantaretul, poliinstrumentistul si compozitorul roman Dan Andrei Aldea s a stins din viata la varsta de 69 de ani, conform unui anunt facut, pe pagina sa de Facebook, de Nicu Alifantis. "Ne a parasit marele muzician Dan Andrei Aldea Drum lin catre stele, Om Bun ldquo;, este postarea de pe Facebook a…

- Melodia lui Alex Velea, in colaborare cu Mira a reusit sa adune de la lansarea pe canalul YouTube aproape 700.000 vizionari in doar trei zile de la lansare, clasandu se imediat sub primul loc in top. Sursa foto: Youtube ...

- DEZBATERE ELECTORALA 19 NOIEMBRIE 2019. Tolontan a dezvaluit ca nu este efactat de faptul ca nu a fost inclus pe lista 'celor 9' preferați ai președintelui. Mai mult chiar daca ar fi primit invitația, Catalin Tolontan ar fi pregațit o surpriza incredibila pentru Klaus Iohannis: "Daca m-ar fi invitat…

- Peste 780.000 de oameni au urmarit dezbaterea electorala realizata de Europa FM pe Facebook, alti peste 124.000 au urmarit pe Youtube, iar pe portalul privesc.eu, dezbaterea moderata de Moise Guran a fost urmarita de aproape 26.000 de oameni.