Abi Nasr Boutros, libanezul din Constanta, care i-a uimit pe juratii de la Romanii au talent

- Filip Cioc, in varsta de 10 ani, locuiește in Galați și a primit primul Golden Buzz de la „Romanii au talent” sezonul 11. Baiețelul cu dificultați vizuale a cantat impecabil in fața juraților și a publicului de acasa, iar Florin Calinescu a fost cel care a apasat fara rețineri Golden Buzz-ul. In ciuda…

- Sezonul 11 al emisiunii Romanii au Talent a inceput de la 20:30, la Pro TV. Din juriu fac parte Andra, Andi Moisescu, Alexandra Dinu și Florin Calinescu. Cum și-au facut apariția jurații de la Romanii au talent Jurații și-au facut apariția, ca de fiecare data, intr-o tona eleganta și cu foarte mult…

- Alexandra Dinu a disparut din viața publica de cand a horatat sa plece spre alte zari unde sa-și incerce norocul. Actrița a prins aripi in Italia, apoi a plecat in Statele Unite, unde are diferite proiecte de film și televiziune. Recent a revenit in Romania pentru a filma ”Romanii au talent”, show in…

- Noul sezon al emisiunii „Romanii au talent” va fi difuzat in fiecare vineri si luni, incepand cu 5 februarie, a anuntat luni postul Pro TV, relateaza News.ro. Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu si Alexandra Dinu jurizeaza reprezentatiile concurentilor - dansatori, cantareti, iluzionisti…

- Telespectatorii Pro TV asteapta cu nerabdare sezonul cu numarul 11 Romanii au talent. Producatorii show-ului anunta surprize de zile mari, dar si o premiera, dupa 10 ani. Iata ce se schimba si cand debuteaza noile editii. Totul despre sezonul 11 Romanii au talent Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu…

- Celebrul actor și jurat ”Romanii au Talent”, Florin Calinescu are parte de vești nu tocmai bune de sarbatori. La alegerile locale de anul acesta, celebrul actor a candidat la Primaria Capitalei din partea Partidului Verde. La cel moment situația sa, ca și președinte al partidului, era una incerta, fiind…

- ​A fost casatorita cu Adrian Mutu (între 2001 și 2003), iar din relația cu fostul internațional a aparut fiul Mario. Alexandra Dinu va împlini peste câteva saptamâni 40 de ani.Actrița și vedeta de televiziune, Alexandra va fi noul jurat al emisiunii "Românii au…

- Filmarile pentru preselecțiile sezonului cu numarul 11 ale show-ului preferat de romani s-au incheiat, dar emisiunea aduce noutați aparte. Dupa ce s-a aflat ca Andi Moisescu a fost infectat cu coronavirus, producatorii au decis sa faca o mutare importanta. Astfel, la masa juriului alaturi de Andra,…