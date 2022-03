Stiri pe aceeasi tema

- Republica autoproclamata Donețk, din estul Ucrainei, s-ar putea alatura Rusiei dupa ce va prelua controlul asupra intregului teritoriu pe care il revendica, spune Denis Pușilin, liderul autoproclamat al acesteia, relateaza Reuters.

- Osetia de Sud, republica separatista din Georgia, a anuntat sambata ca a trimis soldati in Ucraina pentru "a ajuta la apararea Rusiei", in cea de-a 31-a zi de la invadarea teritoriului ucrainean de catre fortele ruse, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Osetia de Sud, republica separatista din Georgia, a anuntat sambata ca a trimis soldati in Ucraina pentru „a ajuta la apararea Rusiei”, dupa mai bine de patru saptamani de la inceputul invaziei ruse.

- Osetia de Sud, republica separatista din Georgia, a anuntat sambata ca a trimis soldati in Ucraina pentru „a ajuta la apararea Rusiei”, in cea de-a 31-a zi de la invadarea teritoriului ucrainean de catre fortele ruse, informeaza AFP. „Baietii nostri isi vor indeplini cu mandrie datoria militara”, a…

- Presedintele Georgiei, Salome Zurabisvili, a solicitat Uniunii Europene ”o formula politica” ce ar traduce in termeni politici, economici si institutionali vointa acestei tari de a se integra in UE, relateaza agentia EFE. Intr-un interviu acordat postului francez de televiziune BFMTV, ea a recunoscut…

- Foreign Policy sesizeaza ca Rusia aplica in Ucraina manualul folosit deja in Georgia: „falsa declarare a retragerii militare, urmata de recunoașterea regiunilor separatiste, este o strategie testata a Kremlinului”. Dar, „spre deosebire de razboiul din Georgia din 2008 și anexarea Crimeii in 2014, Occidentul…

- Agențiile de presa rusești anunța marți demararea unor exerciții militare în sudul Rusiei, la doar câteva ore dupa ce președintele Vladimir Putin i-a promis omologului sau francez Emmanuel Macron ca Moscova nu va lansa noi manevre în apropierea graniței cu Ucraina, relateaza Reuters.La…

- Rusia se opune avansarii in continuare a NATO spre est și aderarea la Alianța Nord-Atlantica a unor noi țari, inclusiv Moldova, Ucraina și Georgia, precum și revenirea trupelor NATO la starea din 1997. In același timp, Statele Unite și NATO incearca sa exprime ginduri complet salbatice despre legalitatea…