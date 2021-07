Tot mai mulți turiști se plang de prețurile mari din stațiunile montane. Un exemplu, dat tot mai des, este telecabina din stațiunea Bușteni unde tarifele au devenit greu suportabile de catre turiști. Practic, o familie cu un copil pana in 12 ani, platește pentru placerea unei plimbari pana la Babele peste 400 de lei. Transportul […] The post Aberațiile din turismul romanesc. O plimbare dus-intors cu telecabina de la Bușteni, cat prețul unui bilet de avion București – Paris appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .