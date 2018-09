Stiri pe aceeasi tema

- Probele scrise de la Bac s-ar putea desfasura in iulie, iar competentele cu o luna inainte. Cel putin asa prevede o propunere a Ministerului Educatiei pentru anul scolar ce urmeaza. Expertii in Educatie spun ca un astfel de calendar i-ar dezavantaja pe elevi, existand posibilitatea chiar sa le scada…

- A fost un maestru al driblingului și al fentei, un model in executarea paselor și a loviturilor libere, a dus FC Argeș pe cele mai inalte culmi ale gloriei și a incantat privirile a milioane de romani. I s-a spus Gascanul pentru ca nu statea niciodata cu capul plecat. Mereu cu capul sus, cu privirea…

- Ministrul Educației Naționale (MEN), Valentin Popa, a facut noi greșeli gramaticale și de pronunție, joi, 2 august, in cadrul unei conferinte de presa in care a prezentat bilanțul celor șase luni de activitate. Cu aceeași ocazie, ministrul s-a mai exprimat și prin fraze fara coerența. Ministrul Educației,…

- Cu adanca durere in suflet, ne despartim de cel care a fost Constantin Nicoara. Generozitatea lui senina, bunatatea sufleteasca, onestitatea si corectitudinea vor ramane vesnic in amintirea tuturor celor care l au cunoscut si carora le a fost alaturi in decursul celor 90 de ani de viata.Te vom pastra…

- OAMENII INVIZIBILI. Aida mi-a ieșit in cale inca de cand am ajuns. Aida are cinci ani, merge spre șase, și se uita cu ochii mari și caprui la straina care a venit in vizita. Statea sprijinita de un copac pe care il imbrațișa cu spatele, și avea un zambet sincer, naiv. Era in fața blocului, la joaca.…

- Juan Albin a semnat cu Omonia Nicosia. Uruguayanul a plecat de la Dinamo dupa o bataie in Centrul Vechi. Jucatorul uruguayan in varsta de 32 de ani, care a jucat la Petrolul Ploiești și la Dinamo, a ajuns la Omonia Nicosia, in Cipru. Juan Albin a semnat cu Omonia Nicosia. A jucat bine la „lupi” Juan…

- El a participat la un forum organizat la Bucuresti pe tema oportunitatilor in sectorul energetic in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul UE."Sunt convins ca presedintia romaneasca se va desfasura intr-un cadrul profesionist si ca vom putea gasi raspuns pentru dosarele care sunt inca…