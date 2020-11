Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Timiș propun instituirea carantinei in orașul Lugoj, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a ajuns vineri dimineața la 7,05 la mia de locuitori. Propunerea a fost trimisa pentru aprobare Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, potrivit Mediafax. Potrivit…

- Revendicarile Federatiei "Solidaritatea Sanitara" vizeaza interventiile urgente pentru cresterea sigurantei lucratorilor, acordarea unor drepturi legale si recunoasterea meritelor profesionistilor din sanatate. "Protestul va include si o serie de momente comemorative in amintirea colegilor…

- Autoritațile din Salaj au decis in data de 3 noiembrie sa solicite Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea Ordinului Comandantului Actiunii pentru instituirea masurii de carantina zonala, incepind cu data de 5 noiembrie, ora 00:00, pe o perioada de 14 zile, pentru municipiul…

- CJSU Cluj a adoptat marți o hotarare prin care cere instituirea carantinei in orașul Gherla, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a ajuns la 8,44 la mia de locuitori, anunța MEDIAFAX.Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a anunțat marți ca propunerea a fost trimisa pentru aprobare…

- Localitatea Sic va intra in carantina, a anunțat prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean. Decizia a fost luata ca urmare a exploziei numarului cazurilor de COVID-19 din comuna. In Sic, rata de incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in ultimele 14 zile a ajuns la 8,73. Avand in vedere ca riscul epidemiologic…

- Autoritațile clujene anunța ca a solicitat Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției instituirea carantinei zonale pentru localitațile Sic și Savadisla, incepand de sambata, 24 octombrie.Astfel, avand in vedere situația epidemiologica din comunele Sic și Savadisla generata de coronavirusul…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) solicita renunțarea temporara la utilizarea cardului de sanatate in asistența medicala primara, considerand ca acesta reprezinta, in contextul pandemiei, “un obiect contaminat, care ii poate pune in pericol pe toți”, transmite 360medical.ro. Solicitarea…