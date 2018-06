Aberatia zilei: Gabriela, Gratiela si taxa auto pentru Bucuresti aparuta din senin

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca municipalitatea nu are inca in plan instituirea unei taxe de mediu pentru zona centrala a orasului, fiind de parere ca, desi aceasta taxa s-ar impune, Bucurestiul nu este inca pregatit. Firea a adaugat ca, pentru compensarea lipsei acestei taxe, Primaria…

- Primarul Lucian Morar alaturi de copiii din comunitatea Ulmeni . “Ziua Internaționala a Copilului” a fost marcata prin competiții sportive, concurs de biciclete, surprize , premii și inaugurarea parcului de distracții din centrul orașului! Peste 400 de copiii din Ulmeni au avut parte incepand de ieri,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost invitata la ”100 de minute”, acolo unde a vorbit despre relația sa cu Executivul și cu partidul, in condițiile in care are nevoie de sprijin pentru mai multe proiecte...

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc saptamana viitoare.…

- Se inchid scolile ? Suspans pentru elevii din Capitala: Gabriela Firea analizeaza daca e cazul sa se inchida scolile joi si vineri Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca analizeaza, impreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca…

- Prefectura Bacau, Asociația E-Romnja și Centrul FILIA din București au marcat Ziua Internaționala a Drepturilor Femeii printr-o conferința organizata, luni, la Centrul de Afaceri și Expoziții. „Scopul evenimentului este de a aduce in atenția instituțiilor publice dificultațile cu care se confrunta femeile…

- Gabriela Firea a transmis un mesaj colegilor din PSD cu doar cateva momente inainte de a incepe Congresul Extraordinar. Primarul Capitalei face un indemn la calm și colegialitate. ”Fac un indemn la ințelepciune, un indemn la calm, la colegialitate și sa nu uitam ca vine și ziua de luni.Daca…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, premierul Viorica Dancila și ministrul Rovana Plumb au participat de Ziua Internaționala a Femeii la un eveniment organizat de Ambasada Chinei in Romania. Printre altele, cele trei reprezentante ale PSD au participat la pregatirea unor preparate tradiționale chinezești:…