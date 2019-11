Abdominoplastia, interventia estetica prin care vei avea un abdomen plat

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca interventia in Orientul Mijlociu a fost "cea mai proasta decizie din istoria SUA", la trei zile dupa ce a anuntat retragerea trupelor americane din sectoare apropiate de frontiera turca din nordul Siriei, relateaza AFP."SUA nu ar fi trebuit…

- Un autoturism s-a rasturnat, in urma cu putin timp, joi, 3 octombrie, pe DN2, in zona Castelului de Apa. Interventia salvatorilor nemteni este in plina desfasurare. Vom reveni. Sursa foto: Facebook UPDATE 19.00 – Pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați sa intervina la un accident rutier…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, in calitate de sef al delegatiei Romaniei, interventia nationala in cadrul dezbaterilor generale ale celei de a 74 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care se desfasoara la New York, potrivit Agerpres.Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi…

- Milițiile Houthi din Yemen au atacat cu dronele doua rafinarii din Arabia Saudita, atac ce a produs perturbari majore ale producției și exporturilor. Surse citate de Reuters susțin ca producția a fot redusa la jumatate. Dupa atacurile de vineri noaptea, producția a scazut cu 5 milioane de barili, jumatate…

- O tânara de 27 de ani care este obsedata sa ajunga la un aspect fizic asemanator lui Kim Kardashian a trecut printr-o experiența cumplita dupa ultima intervenție chirirgicala la buze.

- F. T. Un echipaj din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova a intervenit impreuna cu agenti din cadrul Politiei si salvamontisti din Azuga, ieri dimineata, in jurul orei 5, pentru salvarea vietii unui turist canadian atacat de urs. Acesta campase in zona Valea Marului, din apropiere…

- Iranul a dezvaluit duminica o drona cu reactie, despre care spune ca poate ataca tinte dincolo de frontierele tarii, relateaza AFP. Denumita 'Kian', drona a fost conceputa, produsa si testata de...