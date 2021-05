Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua saptamani, la…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis duminica sa-i spuna omologului sau rus Vladimir Putin la primul summit din 16 iunie ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa „încalce” drepturile omului, potrivit AFP."Ma voi întâlni cu președintele Putin peste doua saptamâni…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP. Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden…

- Prezentata de Casa Alba si departamentul energiei, initiativa prevede un parteneriat public-privat în urmatoarele 100 de zile pentru a moderniza sistemele de control al infrastructurilor celor mai vulnerabile la atacuri."Statele Unite fac fata unui atac cibernetic sofisticat si tot mai…

- Deciziile de vineri ale Rusiei sunt luate in semn de raspuns la sancțiunile adoptate de SUA impotriva sa in ziua precedenta, unde Casa Alba a anunțat expulzarea a zece diplomați ruși și impunerea de noi sancțiuni impotriva Moscovei, informeaza AFP, DPA si Reuters, citate de Agerpres. ”Zece diplomati…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca va împiedica China sa depaseasca Statele Unite pentru a deveni cea mai puternica tara din lume, promitând sa investeasca masiv pentru a se asigura ca America va prevala în aceasta rivalitate care opune cele mai mari doua economii ale…

- Ministerul de Externe rus a afirmat marti seara ca noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite dovedesc "un nou puseu ostil anti-rus" care deterioreaza si mai mult relatiile bilaterale, transmite Reuters. Washingtonul a impus marti sanctiuni Moscovei ca reactie la otravirea disidentului Aleksei Navalnii…