Dupa ce popularul serial ''Roseanne'' a fost anulat in urma unui mesaj rasist postat de protagonista sa pe Twitter, canalul american de televiziune ABC a anuntat joi ca va lansa in aceasta toamna un serial derivat (spin-off) din care va lipsi insa controversata actrita Roseanne Barr, potrivit AFP. Actiunea din ''The Conners'', cum a fost intitulata pentru moment viitoarea serie, va incepe dupa ''o schimbare brusca'' aparuta in viata personajelor, a anuntat canalul american intr-un comunicat. Cele zece episoade vor urmari familia Conner ''obligata…