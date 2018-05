Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului, Tamar Samash, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, despre mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Tamar Samash a explicat ce tratament preferențial vor primi țarile care iși muta primele ambasada la Ierusalim și care au fost primele concluzii…

- Decizia președintelui american de a pune in aplicare recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost prompt salutata de Cehia și Ungaria, iar apoi și de alte țari. In același timp, responsabilii actuali ai politicii externe din Romania au ales, in locul consecvenței cu o linie mai veche…

- Intentia Guvernului Romaniei de a muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anuntata joi seara de Liviu Dragnea, nu este agreata de reprezentantii Comisiei Europene. Oficialii europeni apreciaza pozitia presedintelui Iohannis si afirma ca UE respecta rezolutia ONU care prevede ca Tel…

- In context, purtatorul de cuvant al Comisiei a subliniat ca UE sprijina solutia celor doua state, in ceea ce priveste disputa dintre Israel si Autoritatea Palestiniana. „Pozitia Uniunii Europene este binecunoscuta si clara. In timp ce in presa au aparut informatii care indica o astfel de mutare, notam…

- Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care Administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump,…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, va vizita Rusia luni pentru a incerca sa obtina sustinerea lui Vladimir Putin dupa ce Washingtonul a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza AFP.