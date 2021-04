Primele alegeri palestiniene in 15 ani vor avea loc numai daca Israelul va da unda verde pentru vot in Ierusalimul de Est, partea de est a Orasului Sfant ocupat de statul evreu, a declarat joi presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene, Mahmoud Abbas, relateaza AFP. Mahmoud Abbas s-a adresat in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Eliberare a Palestinei (OEP) la Ramallah, in Cisiordania, pentru a discuta despre o posibila amanare, chiar anulare, a alegerilor legislative palestiniene programate pentru 22 mai, care vor fi urmate de alegeri prezidentiale la sfarsitul lunii iulie. AGERPRES/(AS…