Stiri pe aceeasi tema

- Revoluția auto incepe in Italia. Grupul elvețian ABB construieste o fabrica de 30 mil. dolari pentru incarcatoare de masini electrice, in apropierea Florenței Grupul industrial elvetian ABB a anuntat vineri ca a inceput constructia noii sale fabrici din San Giovanni Valdarno, Italia, care va produce…

- Liderii europeni incearca sambata, in a doua zi a summitului de la Bruxelles, sa schimbe poziția grupului statelor denumite "frugale", in frunte cu Olanda și Austria, pentru a ajunge la un acord asupra masivului plan de relansare economica a UE, dupa criza provocata de coronavirus, scrie AFP. Este…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite marti ca 5.095 de romani din strainatate au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani din diaspora, din cauza COVID-19, ramane 122, relateaza Agerpres.Citește și: Sibiu: peste 200 de salariati…

- Pana duminica, 4.795 de cetateni romani aflati in alte state au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus), numarul deceselor ramanand la 115. Dintre cei infectati, 1.885 sunt in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 2.075 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…

- In primele trei luni din an toate piețele au scazut, mai ales ca in martie vanzarile de mașini noi s-au prabușit, insa datele ACEA indica o scadere de 33% atat la diesel, cat și la benzina, și o dublare a vanzarilor de mașini electrice incarcabile la priza. La capitolul mașini pur-electrice, in Romania…

- Oficialii din țara lalelelor realizeaza, la nivel de stat, o ancheta sociala in cadrul careia cetatenii sunt intrebati care este strategia pe care o considera oportuna impotriva coronavirusului in perspectiva introducerii masurilor de relaxare . Oamenilor le sunt prezentate mai multe scenarii, fiecare…

- Vești bune pentru fanii fotbalului! Competitiile fotbalistice s-ar putea relua in Europa, in pofida deciziilor luate deja in Olanda si Franta, posibil si Italia, a declarat miercuri seful Grupului medical al UEFA, Tim Meyer, scrie Reuters.Declaratiile acestuia contrazic pe cele ale omologului…

- In anul 2019, in Moldova iși desfașurau activitatea de cercetare-dezvoltare puțin peste 4.000 salariați, cifra fiind in scadere cu 8,8% fața de anul 2018, potrivit datelor Biroului Național de Statistica. Dintre aceștia, 2.767 sunt cercetatori. Totodata, cheltuielile efectuate pentru activitatea de…