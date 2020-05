Abatoarele din Franța, declarate focare de coronavirus Dupa ce a inceput relaxarea, mai multe abatoare din Franța au devenit focare de coronavirus. Autoritațile sanitare spun ca pana la sfarșitul saptamanii toți salariații vor face teste. Cateva sute de angajați au primit deja rezultatul. Sunt pozitivi Covid. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

