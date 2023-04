Stiri pe aceeasi tema

- De Paște, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin" revine pe scenele din țara cu Spectacolul extraordinar „Saptamana Patimilor". Pana in 13 aprilie 2023, Corul Madrigal va susține mai multe spectacole prin care va marca sarbatoarea fundamentala a creștinatații. Un astfel de spectacol va…

- Rapoartele privind finanțele publice locale, elaborate de Curtea de Conturi , dezvaluie multe ilegalitați in Unitațile Administrativ Teritoriale aflate in județele controlate de UDMR . In cele patru județe controlate de UDMR, Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare, bugetele publice locale au fost prejudiciate…

- Consiliul Miniștrilor Europeni ai Agriculturii a inaintat ultimele sume pentru compensarea agricultorilor afectați de importul de cereale ieftine din Ucraina. Romania va obține 10 milioane de euro, cea mai mica valoare acordata țarilor care fac subiectul acestui ajutor. In țara, agricultorii solicita…

- Conducerea Primariei Comunei Batoș a atribuit, in data de 27 februarie 2023, societații Astor Com SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 3.057.608 de lei, fara TVA, pentru proiectarea și execuția lucrarilor din cadrul proiectului "Reabilitare strazi in comuna Batoș, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Peste 116.000 de plați in valoare de 37 de milioane de lei au fost efectuate in primele zile de la implementarea cardului de energie, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dintre acestea, aproximativ 10% au fost in mediul rural, iar media unei plați decontate a fost de 330 de lei.…

- Ca urmare a declanșarii conflictului militar din Ucraina, la nivelul ITPF Sighetu Marmației au fost dispuse masuri graduale de intarire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, precum si o serie de masuri pentru gestionarea situatiei refugiatilor ucraineni. Inca din primul moment, politistii…

- Compania germana Mercedes-Benz a demarat joi, in mod oficial, construcția noii fabrici in valoare de 130 de milioane de euro de la Sebeș. Este vorba despre o noua fabrica unde vor fi produse unitați de antrenare electrica pentru autoturisme Mercedes. Evenimentul la care va fi prezent și premierul Nicolae…

- Conducerea Consiliului Județean Bacau va reorganiza regia autonoma pentru a instala un management profesionist. In aeroportul din Bacau au fost investiți 75 de milioane de euro din fonduri europene.