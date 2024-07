Stiri pe aceeasi tema

- Canicula a cuprins Moldova, Romania, dar și Europa. In cele mai populare destinații de vacanța, temperaturile trec de 40 de grade Celsius. De altfel, traversam cel mai lung val de canicula din istorie, cu peste 10 zile in care mercurul din termometre nu a coborat sub 35 de grade, scrie digi24.ro .

- Canicula a cuprins Romania, dar și Europa se topește sub valul de caldura. In cele mai populare destinații de vacanța, temperaturile trec de 40 de grade Celsius. De altfel, traversam cel mai lung val de canicula din istorie, cu peste 10 zile in care mercurul din termometre nu a coborat sub 35 de grade.

- Vacanța de vara este cea mai așteptata de catre intreaga familie, dar daca ești o persoana foarte ocupata, planificarea acesteia fie te va lua prin surprindere, fie iți va parea un element de stres in plus. Totuși, daca urmezi cateva trucuri simple, vei fi pregati la timp, fara sa depui mult efort și…

- Grecia este una dintre cele mai frecventate țari de romani in perioada verii. Peisajele de vis, apa curata și prețurile decente sunt doar cateva dintre motivele pentru care mulți turiști aleg aceasta țara. Daca nu cunoașteți limba greaca, aflați in randurile urmatoare cateva expresii care va vor ajuta…

- Turiștii din Romania iau cu asalt Grecia in fiecare vara, iar in cațiva ani vor avea parte de un nou oraș care va redefini luxul și va deveni o adevarata ”perla” a turismului din Europa. La doar 20 de minute de mers cu mașina de Atena se construiește orașul Ellinikon, cel care va aduce niște facilitați…

- In mijlocul unui val de caldura extrema, Europa de Sud-Est, inclusiv Grecia și Cipru, se confrunta cu temperaturi record. Autoritațile elene se tem ca incendiile de vegetație timpurii. Insa pune canicula in pericol vacanțele romanilor?

- Ministrul justiției, Alina Gorghiu, a declarat ca nu mai poate fi depusa o noua cerere adresata autoritaților elene in vederea extradarii lui Sorin Oprescu. Alina Gorghiu a fost intrebata, la Europa FM, daca fostul primar general, fugit in Grecia in urma cu doi ani, inainte sa fie condamnat la 10 ani…

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…