Abandonul școlar, o problemă de care nu putem scăpa? Voluntarii Direcției Generale de Asistența Sociala (AEDOPS) au dat startul ediției cu numarul 8, al campaniei prin care incearca sa ajute cel puțin 100 de copii fara posibilitați materiale, cu rechizitele necesare pentru inceperea anului școlar. Scopul acestei campanii este de a preveni abandonul școlar din cauza lipsurilor materiale. Organizatorii și-au propus ca inițial sa ofere o suta de ghiozdane dotate cu rechizite. In funcție de ajutorul primit din partea societații, tinerii voluntari vor sa ajunga la cinci sute de ghiozdane complet echipate. “Ca și dumneavoastra, credem cu tarie ca investiția… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

