- Romania nu va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) pentru sistemul de irigatii, a declarat, miercuri seara, vicepremierul Dan Barna. Acesta a precizat la TVR 1 ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat la Bruxelles…

- Cateva dintre subiectele atinse in cadrul conferinței de la Primaria Pitești de marți, 20 aprilie, au fost oportunitatea unui spital municipal in Pitești, bugetele prevazute pentru fiecare domeniu in acest an, dar și ce se va intampla cu Simfonia Lalelelor. Bugetul total din 2021 este 506.228.700 lei,…

- Drumul expres Bistrița - Dej - Cluj a fost taiat din Planul Național de Relansare și Reziliența (PNRR) și nu mai are finanțare.Acest drum ar fi trebuit sa aiba o finanțare de 568 mil. euro, dupa cum s-a lauda in noiembrie 2020 secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, foarte critic cu președintele…

- Reforma sistemului de pensii si reforme fiscale, componenta 1 a Pilonului III ("Crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii") din Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR), are un buget initial de negociere de 110 milioane de euro, potrivit textului PNRR publicat vineri.…

- Planul National pentru Relansare si Rezilienta are prevazut un buget initial de negociere de 600 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de gaz natural in amestec cu hidrogen si alte gaze verzi. Conform proiectului publicat vineri de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Planul National pentru Relansare si Rezilienta are prevazut in componenta 3 Broadband si 5G a Pilonului II – „Transformarea digitala” un buget initial de negociere de 650 milioane euro pentru alinierea strategiei nationale in domeniul conectivitatii digitale la obiectivele UE 2025. De asemenea, planul…

- Sedinta la Guvernul Romaniei. Guvernul analizeaza astazi Planul National de Relansare si Rezilienta pentru Romania. Guvernul va analiza si dezbate astazi, in prima lectura, Planul National de Relansare si Rezilienta pentru Romania. De asemenea, pe agenda sedintei de astazi sunt incluse:1. PROIECT DE…