Inca din dimineața zilei de sambata, la puțin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rușii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Așa-zisele autoritați din Crimeea i-au avertizat, totuși, pe rușii care fug panicați ca „condițiile meteo nu permit trecerea cu feribotul in data de 8 octombrie”. Rușii au format cozi in Crimeea și pentru a ajunge la un feribot care sa-i scoata din regiune, in condițiile in care se tem ca razboiul pe care Putin l-a pornit in Ucraina…