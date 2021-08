ABA Mureș va repara o stavilă blocată la barajul de la complexul de Agrement ”Mureșul” Aceasta a fost avariata cu mai bine de o luna in urma de buștenii mari aduși de o viitura. Prin repararea ei se va asigura circulația apei atat in bazinul de barci de la Complexul de agreement, cat și pe canalul turbinei. Lucrarile de reparare a stavilei vor incepe cel tarziu maine, profitandu-se de faptul […] Articolul ABA Mureș va repara o stavila blocata la barajul de la complexul de Agrement "... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

