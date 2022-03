Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta trupa techno germana Scooter a lansat o noua piesa, The Spell Remains, despre dragostea de arta, de muzica, de oameni, in stilul cu care deja ne-a obișnuit. Plina de energie, cu ritmuri care ne vor face sa ne mișcam așa cum nu am mai facut-o de mult, Scooter vine și ne aduce determinarea de...…

- Francisca lanseaza videoclipul piesei ANKARA – despre o legatura pasionala, cu emoții și senzații tari. Misterul și frumusețea locului au alimentat toate aceste sentimente care au fost abandonate pe strazile de poveste ale Ankarei. Cause i remember when i walk up in Ankara Your love was like a fire…

- Maxi Pet, magazinul animaluțelor de companie, iși deschide porțile in Craoiva, in incinta Electroputere Parc (Artipa de Vest), in data de 19 martie 2022. 500 m2 de bunatați și surprize pentru animaluțele de companie, o echipa formata din iubitori de animale gata sa ajute cu sfaturi, idei și informații…

- „Toate Drumurile” reprezinta o confesiune sincera a tot ceea ce simțim și traim in mod inedit atunci cand iubim persoana potrivita. Daca liniștea și echilibrul ni le putem imagina sub forma unei insule, atunci noi suntem doar niște naufragiați ai iubirii in cautarea drumului care sa ne aduca impreuna.…

- Anul 2022 este plin de surprize, iar una dintre ele este colaborarea inedita dintre Yasiris și RUBY pentru „Carrusel”, un single hot, cu versuri pasionale, ce transmite multa feminitate și sex-appeal. Scrisa de catre Yasiris alaturi de Ana Maria Cioroaba, Alexandru Antonescu, M Wolf, Catalin Tamazlicaru…

- Delia Rus revine cu o noua piesa, cu un nou leac pentru inimile frante. Artista lanseaza marți, 25 ianuarie, „ Ochii caprui”, o piesa pop urbana, cu o poveste despre inimi frante și puterea de a depași momentele de sfarșit ale unei relații. Compusa de artista in colaborare cu Paul Iorga și Bogdan Gridan,…

- LORA a lansat astazi, vineri, 21 ianuarie, piesa „Loc de 2”, in spatele careia se ascunde un mesaj puternic. Discursul muzical al artistei face aluzie la modul in care majoritatea oamenilor iși traiesc viața pe „repede inainte”, fara sa se gandeasca de doua ori inainte de a lua o decizie importanta…

- Wrs a lansat pe 6 ianuarie a doua piesa ce anunța viitorul EP numit „MANDALA”. Piesa se numește “La Luna” și aduce un stil exotic și transcedental universului muzical creat de wrs. Aceasta prima lansare a anului 2022 aunța fanii wrs ca exista multe lucruri pregatite pentru ei și nu este timp de pierdut. …