A13-a zi de proteste și blocaj în Canada, îngrijorare pentru economie În cea de-a 13-a zi de protest în Canada, îngrijorarile au crescut cu privire la impactul economic al mișcarii camionagiilor, care nu slabește, în ciuda primelor anunțuri de relaxare a restricțiilor sanitare în anumite parți ale țarii, scrie AFP.



Pe lânga strazile capitalei federale Ottawa, care au fost ocupate de la începutul mișcarii masurilor antisanitare de la sfârșitul lunii ianuarie, șoferii de camioane și susținatorii acestora vor sa loveasca economia paralizând și anumite rute comerciale esențiale.



Iar blocarea, de luni,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

