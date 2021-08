Stadiul lucrarilor pe lotul 1 al A1 Pitești-Sibiu este de aproape 50%, și sunt șanse bune ca acestea sa se finalizeze in avans, in 2022, cel puțin așa spunea la inceputul lunii ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „Unul dintre cele mai impresionante proiecte in construcție din Romania„, așa a caracterizat ministrul Transporturilor lucrarile la Secțiunea 1 […] The post A1 Sibiu – Pitesti: proiect de interes national. Iata imagini cu lucrarile de la fata locului! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .