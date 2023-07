Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian (42 de ani), celebra influencer, a fost in tribuna la debutul oficial al lui Messi la Inter Miami, iar patru zile mai tarziu, se afla la Osaka pentru amicalul lui Cristiano Ronaldo cu PSG. Leo Messi și Cristiano Ronaldo au fost urmariți din tribuna de o fana speciala, la meciurile lor…

- Tenismanul spaniol Albert Ramos l-a invins sambata pe sarbul Miomir Kecmanovic, 6-2, 6-3, si s-a calificat in finala turneului ATP de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 562.815 euro. CITESTE SI Romania a caștigat medalia de aur la canotaj feminin 13:07 41 Aur pentru China la Campionatele…

- Cheng Wentao si Shi Haoyu au cucerit medalia de aur pentru China in proba de duo mixt la inot artistic, sambata, la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia), informeaza agentia Xinhua. CITESTE SI Messi a marcat golul victoriei lui Inter Miami 10:34 30 Dezvaluiri teribile despre Simona…

- Atacantul brazilian Neymar a marturisit, intr-un interviu acordat unui jurnalist brazilian, ca nu i s-a spus nimic despre vreun plan de a parasi PSG in aceasta vara, potrivit news.ro."Sper (sa joc in acest sezon) pentru PSG, am un contract cu Paris Saint-Germain si pana acum nimeni nu mi-a spus nimic…

- Dupa recrutarea lui Messi și Busquets, echipa din Statele Unite negociaza cu Alba și dorește sa semneze și cu mijlocașul veteran, Andres Iniesta. Americanii planuiesc sa construiasca o echipa bazata in mare parte pe vedetele Barcelonei.

- Anna Kasprzak (33 de ani), vicecampioana europeana la calarie cu echipa Danemarcei, are o avere de un miliard de euro. Anna deține o companie daneza de incalțamite, ECCO, alaturi de fratele (Andre) și mama sa (Hanni). De acolo vin majoritatea veniturilor sale, pe langa cele de la grajdul sau privat…

- Inca un atac rasist in Spania impotriva brazilianului Vinicius. „Campionatul care le aparținea candva lui Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano și Messi este astazi terenul rasiștilor", a comentat atacantul lui Real, dupa 0-1 cu Valencia. Aproape ca nu mai e meci al lui Real in Spania in care Vinicius sa nu…

- Campioana Franței, PSG, i-a contactat pe agenții lui Harry Kane, pentru care Tottenham cere 100 de milioane de euro. E mai ieftin cu 50 de milioane decat Osimhen, ținta inițiala a parizienilor. Paris SG se pregatește pentru „viața" dupa Neymar și Messi. Aflat la final de contract, Leo are mai multe…