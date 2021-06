Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Internationala de Haltere (IWF) a impus joi o suspendare de un an Federatiei romane de haltere ''din cauza mai multor cazuri de incalcari ale regulamentului antidoping'', sanctiune care priveaza participarea halterofililor romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), scrie…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg) va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca nu va trimite sportivi la competitia polisportiva din Japonia. ''Kriszta Incze va reprezenta Romania in Japonia! Republica Populara Democrata…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a anuntat, joi, ca a luat decizia, impreuna cu conducerea tehnica a loturilor olimpice, sa anuleze cantonamentul de dinaintea inceperii Jocurilor Olimpice, care ar fi trebuit sa aiba loc in Japonia, din cauza masurilor dure impuse de organizatori.…

- Absenta de la Europeanul din acest an (11 iunie - 11 iulie) si cu sanse minime de calificare la Mondialul din 2022, Romania are un singur obiectiv mare, in urmatoarea perioada: cucerirea unei medalii olimpice, la Jocurile Olimpice din aceasta vara.

- Romania și-a aflat adversarele din grupele turneului olimpic de fotbal, de la Tokyo, iar „tricolorii” pregatiți de Mutu și Radoi sunt vazuți cu șansa a 7-a la caștigarea competiției. Naționala noastra primește o cota foarte buna și pentru a prinde podiumul la JO din Japonia! Miercuri, la sediul UEFA,…

- Mirel Radoi, antrenorul selectionatei care va reprezenta Romania in turneul de fotbal al Jocurilor Olimpice la Tokyo, in aceasta vara, a declarat ca isi doreste o medalie la competitia din Japonia, dupa ce a vazut componenta grupelor, potrivit news.ro.

- Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, are ca principal obiectiv in acest an participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Japonia, unde spera sa fie port-drapelul Romaniei și sa cucereasca o medalie, informeaza Eurosport , care citeaza as.ro. Simona Halep a recunoscut ca o medalie obținuta la JO 2020 ar…