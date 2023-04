Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Arad a ajuns la spital, miercuri dimineața, dupa ce mașina sa a cazut de pe un pasaj rutier, direct peste liniile de tramvai. Autoturismul s-a prabușit in gol de la cațiva metri inalțime și a ajuns cu roțile in sus. In mașina se afla doar șoferul care a fost ranit, informeaza Agerpres.

Este al șaselea an de cand au aparut veștile ca linia de tramvai de la Fat Frumos, zona Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad, urmeaza...

In urma cu puțin timp a avut loc un accident la o trecere de cale ferata pe drumul național 79 (dinspre Nadab). La locul accidentului...

In urma cu puțin timp a avut loc un accident la o trecere de cale ferata pe drumul național 79 (dinspre Nadab). La locul accidentului...

- Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 14,30 la intrarea in Dej dinspre Gherla. In urma apelului facut la 112, au intervenit pompierii de la Detașamentul din Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. In accidentul produs pe strada Valcele au fost implicate doua autoturisme.…