- O gala de excepție ii așteapta pe ieșeni in acest weekend, odata cu incheierea stagiunii 2023-2024 a Ateneului Național din Iași. „Trei Tenori Ieșeni” se reunesc pentru a susține un spectacol de opera in Gradina Palas, alaturi de Orchestra Metropolitana Iași și de invitații speciali Monica Anghel, Nico,…

- DEBUT… Ediția 2024 a Campionatului Național de Rugby 7s va debuta pe 20 iulie, iar prima etapa va avea loc la Navodari (Elita) și București (Promovare). Din eșalonul Elita face parte și echipa de rugby in 7 de la RC Barlad. Echipa barladeana este antrenata de Catalin Postolachi, cel care se ocupa și…

- Ediția din acest an a festivalului JAZZx se va desfasura la Timisoara, in Piața Libertații, in perioada 5 – 7 iulie, iar accesul este gratuit. Inca din 2013, JAZZx (inițial JazzTM) și-a propus sa aduca aproape de toate comunitațile Timișoarei o muzica de inalta valoare artistica, reunind artiști romani…

- MOTORFEST A PATRA OARA…In primul week-end din luna iulie, mai precis in perioada 5-6 iulie a.c., amatorii de distractie de pretutindeni sunt invitati sa ia parte la cea de-a patra editie a Festivalului „MotorFest„, o intalnire anuala a motociclistilor din intreaga tara, organizat de Clubul „Bikerboyz”…

- SIMPLU ȘI FRUMOS… Sarbatoarea de astazi a avut in toate bisericile județului o semnificație aparte, intrucat slujba frumoasa din „Lunea Sfantului Duh” a fost cu atat mai intens traita, cu cat credincioșii, o parte dintre ei, au ales sa vina la biserica in port tradițional, fiind vorba despre 24 iunie,…

- ADVERSARI… CSM Vaslui și-a aflat, zilele trecute, programul din viitorul sezon al Ligii Zimbrilor. Ediția 2024-2025 va debuta pe 31 august, iar trupa pregatita de Gabriel Armanu va juca, pe teren propriu, impotriva celor de la CSM București. Deși s-a tras la sorți programul, handbaliștii vasluieni inca…

- MUZICA… Cea de-a III-a editie a Festivalului de muzica folk „Ion Chiriac” va avea loc, la sfarsitul acestei saptamani, in judetul Vaslui. Concursul de creatie si interpretare muzica folk se va desfasura sambata, 15 iunie, la Centrul Cultural „Podul Inalt” Muntenii de Jos, iar Gala luareatilor si recitalul…