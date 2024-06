A vrut să trimită drogurile printr-un curier Glovo! Ce a făcut acesta?… O clujeanca a fost condamnata la inchisoare pentru trafic de droguri dupa ce, folosindu-se de un curier, a vrut sa-i trimita unei foste colege de apartament puțin peste un gram de cannabis. Curierul insa a mers direct la Poliție. Fapta s-a petrecut in luna mai din anul 2020, sentința insa a venit abia acum. Zece luni și 20 de zile de inchisoare, cu suspendare, pentru trafic de droguri. Femeia a trimis prin intermediul curierilor Glovo, un colet conținand cantitatea de 1,3 grame rezina de cannabis, drog de risc, unei foste colege de apartament, colet care nu a mai ajuns la destinatar intrucat drogurile… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

