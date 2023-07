Stiri pe aceeasi tema

- Un pistol cu incarcator și doua balonașe Co2 au fost depistate la o cetațeanca straina. Femeia de 33 de ani s-a prezentat pe sensul Aeroportul Internațional Chișinau in calitate de pasagera a cursei Chișinau – Antalya. Incidentul s-a produs pe 9 iulie, in jurul orei 01:30.

- Ziua de 4 iulie 2023 este zi de doliu național in Republica Moldova, in memoria a doi ofițeri care au fost uciși la aeroportul internațional din Chișinau. Un terorist i-a impușcat mortal pe Serghei Muntean și pe Igor Ciofu. Incidentul s-a produs in ziua de 30 iunie 2023. Muntean era polițist de frontiera…

- Fostul președinte al Georgiei, acum in arest, Mihail Saakașvili, s-a conectat luni, 3 iulie, de la distanța la o ședința de judecata la Tribunalul orașului Tbilisi, unde a fost analizat cazul despre dispersarea mitingului din 7 noiembrie 2007. Aceasta a fost prima apariție publica a lui Saakașvili din…

- Politicienii palestinieni au descris actiunea fortelor israeliene din orasul Jenin, din Cisiordania, drept "o invazie". La Washington, administratia presedintelui Joe Biden a transmis ca Israelul are dreptul de a se apara impotriva "grupurilor teroriste", scrie Rador.Departamentul de Stat a subliniat,…

- Judecatoria Craiova a dipus, vineri, arestarea preventiva a unui minor de 15 ani, acuzat de lovire sau alte violente și distrugere. Reprezentanții IPJ Dolj au explicat ca, in noaptea de 13 spre 14 iunie , minorul a impușcat cu un pistol airsoft un tanar de 18 ani. Incidentul a avut loc pe strada Felix…

- Premierul de la Chișinau condamna ferm distrugerea barajului Kahovka, menționand ca țara sa este gata sa ofere asistența necesara Ucrainei, iar Rusia trebuie trasa la raspundere pentru aceasta fapta.

- Partidul Unitații Naționale (PUN) cere guvernarii din Republica Moldova sa abroge pretinsa sarbatoare a victoriei asupra fascismului, celebrata in perioada ocupației sovietice din secolul trecut, sa proclame data de 8 mai drept Ziua Memoriei și Reconcilierii, iar pe 9 mai sa fie consemnata Ziua Europei,…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a ajuns la Chișinau. Șeful diplomației de la Kiev a fost intampinat la Palatul Prezidențial de Maia Sandu, conform deschide.md.In cadrul intrevederii, șeful statului a menționat ca R.Moldova va ramane alaturi de Ucraina. Fii la curent cu cele…