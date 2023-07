Stiri pe aceeasi tema

- Un pistol cu incarcator și doua balonașe Co2 au fost depistate la o cetațeanca straina. Femeia de 33 de ani s-a prezentat pe sensul Aeroportul Internațional Chișinau in calitate de pasagera a cursei Chișinau – Antalya. Incidentul s-a produs pe 9 iulie, in jurul orei 01:30.

- Ziua de 4 iulie 2023 este zi de doliu național in Republica Moldova, in memoria a doi ofițeri care au fost uciși la aeroportul internațional din Chișinau. Un terorist i-a impușcat mortal pe Serghei Muntean și pe Igor Ciofu. Incidentul s-a produs in ziua de 30 iunie 2023. Muntean era polițist de frontiera…

- Decretul semnat de Maia Sandu subliniaza ca aceasta declaratie de zi de doliu national este un semn al profundei compasiuni si solidaritati fata de familiile, rudele si apropiatii victimelor. Este un moment de recunoastere a suferintei lor si de exprimare a sprijinului pentru aceste comunitati afectate.La…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca Ucraina face un joc periculos in privinta centralei nucleare de la Zaporijjia, acuzand Kievul de "minciuni" in declaratiile potrivit carora Moscova ar planui sa arunce in aer centrala.Agentia ONU pentru energie atomica a apelat frecvent…

- Un moldovean este documentat de polițiștii de frontiera dupa ce a incercat sa treaca vama Costeși cu un pistol pneumatic pe care nu l-a declarat. Funcționarii postului vamal Costesti au supus verificarilor un microbuz de model Mercedes Sprinter, ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova, condus…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale NORD in comun cu Procuratura Briceni au acționat in baza informațiilor operative, iar in rezultat o cetațeanca a Ucrainei a fost reținuta in flagrant delict in zona de frontiera, pentru organizarea migrației ilegale. Femeia ar fi asigurat trecerea…

- Valuta nedeclarata in suma de 40 500 de euro au depistat funcționarii vamali, in cadrul controlului asupra unui mijloc de transport ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova. Incidentul a fost consemnat la postul vamal Leușeni. {{679045}}Șoferul mijlocului de transport, un cetațean roman in v]rsta…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in urma unei informații venite de la o nava comerciala, au descoperit pe Marea Neagra, la 7 mile marine est de localitatea Sulina, o mina marina, care s-a retras in apele teritoriale ale Ucrainei. Incidentul a avut loc in data de 15.05.2023, cand…