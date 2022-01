A vrut să se sinucidă de rușine! Fiul său a rămas necăsătorit la 29 de ani Un barbat in varsta de 55 de ani din China a vrut sa se sinucida de rușine ca fiul lui a ramas necasatorit la 29 de ani. Barbatul scrisese un bilet de adio pe care i l-a dat unui paznic din gara din Shanghai, pe 22 ianuarie, dupa care a cazut inconștient. In scrrisoarea de adio barbatul spunea, printre altele, ca a a luat o supradoza de medicamente. In biletul pe care i l-a adresat fiului sau, barbatul a scris ca „a trait o viața de rușine”, pentru ca acesta inca nu avea o familie, potrivit presei chineze, citata de Insider. „Oamenii de varsta mea din sat au toți nepoți, dar tu ai 29 de ani și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani, din China, a vrut sa-și puna capat zilelor pentru ca ii era rușine ca fiul lui nu se casatorise pana la varsta de 29 de ani. Barbatul scrisese un bilet de adio pe care i l-a dat unui paznic din gara din Shanghai, pe 22 ianuarie, dupa care a cazut inconștient. In scrrisoarea de…

- Un barbat de 55 de ani, din China, a vrut sa-și puna capat zilelor pentru ca ii era rușine ca fiul lui nu se casatorise pana la varsta de 29 de ani. Barbatul scrisese un bilet de adio pe care i l-a dat unui paznic din gara din Shanghai, pe 22 ianuarie, dupa care a cazut inconștient.

- Oamenii de știința au descoperit in Franța o noua varianta a SARS-CoV-2. Aceasta noua tulpina are 46 de mutații și se pare ca este mult mai contagioasa. Noua varianta ii ingrijoreaza pe oamenii de știința. In sudul Franței a fost descoperit un focar de infectare cu aceasta tulpina. Oamenii de știința…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, toate femeile din Franța care au pana in 25 de ani vor primi gratuit anticoncepționale. Masura anunțata pentru prima data in luna septembrie a anului trecut de ministrul Sanatații, Olivier Veran, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, potrivit Insider. In Franța,…

- Selena Gomez ar avea o noua relație, iar partenerul acesteia ar fi nimeni altul decat Chris Evans, potrivit unor speculații lansate de fani dupa ce au observat un detaliu inedit pe rețelele sociale. Selena Gomez, in varsta de 29 de ani, a starnit controverse pe rețelele sociale, dupa ce in cadrul unui…

- Un nou studiu, prezentat cu ocazia sesiunii anuale a American Heart Association, sugereaza ca exista un risc major de accidente vasculare cerebrale (AVC) in cazul tinerilor fumatori de țigarete electronice, comparativ cu fumatorii de țigari obișnuite. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, autorii…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, crede ca in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor veni pe Pamant doar in vizita, ca intr-o vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete, cum ar fi…

- Cateva sute de persoane au participat, duminica, in Piata Universitatii din Bucuresti, la un protest impotriva vaccinarii obligatorii si a certificatului verde. Protestatarii au ocupat trotuarul de langa Universitate, traficul rutier in zona nefiind afectat. Oamenii au avut steaguri tricolore, dar si…