A vrut să se răcorească, dar a sfârșit înecat. Moarte cumplită pentru un bărbat de 30 de ani Autoritațile au cautat trupul barbatului„In jurul orei 20:00, sambata seara, am primit un apel pe numarul unic de urgența 112, semnaland ca un barbat de aproximativ 30 de ani ar fi posibil inecat in raul Olt, in zona Turnu Roșu”, a informat ISU Sibiu. Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului, dotate cu o barca pneumatica, o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD. Din cauza lasarii intunericului, cautarile subacvatice nu au putut fi realizate, iar eforturile s-au concentrat pe cautari terestre și pe malul raului, fara succes in acea noapte. Cautarile au fost reluate duminica… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 de ani s-a inecat in raul Olt, in zona localitatii Turnu Rosu, a anuntat, duminica, ISU Sibiu, conform Agerpres.Pompierii sibieni au inceput cautarile in cazul barbatului dat disparut in apele raului inca de sambata seara.

- Valul de caldura sufocanta continua si in urmatoarele zile, codul rosu de canicula fiind prelungit pentru aproape toata tara, pana miercuri, 17 iulie. Exceptie fac judetele Maramures, Salaj, Cluj, Harghita, Sibiu, Brasov, Covasna, Mures si Bistrita-Nasaud, care se afla sub cod portocaliu. Autoritatile…

- Ce au transmis autoritațile in acest cazPompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost primii care au ajuns la fața locului și au constatat gravitatea situației. In sprijinul lor au intervenit și colegii de la Punctul de Lucru Jucu, alaturi de o ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila…

- Potrivit ISU Brasov, institutia a fost alertata, fiind solicitata interventia in zona Bogata Olteana, unde exista posibilitatea ca un minor in varsta de 15 ani sa se fi inecat in apele Oltului. In sprijinul scafandrilor din Brasov intervin colegi de la ISU Sibiu si ISU Covasna, dar si salvatori cu doua…

- Centrul Infotrafic al Poliției Romane anunța ca azi, 21 iunie, vor fi impuse restricții de trafic pe drumuri din mai multe județe din țara din cauza caniculei. Astfel, vineri, in intervalul orar 10.00 – 20.00, in condițiile avertizarilor de canicula emise de Administrația Naționala de Meteorologie,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit codul galben de viituri care viza rauri din nordul și sud-vestul țarii pana joi, 18 aprilie, la ora 9.00, și a emis o alta atenționare cod galben care vizeaza rauri din centrul țarii, pana joi, la miezul nopții. Concret, de…