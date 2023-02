Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat s-a internat la chirurgia Spitalul Județean de Urgența Tulcea cu pistolul dupa el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Accidentul a avut loc sambata seara, pe strada Polona din Timișoara. Copilul a fost accidentat mortal de o mașina, dupa ce a traversat strada prin loc nepermis, potrivit unui comunicat al IPJ Timiș, citat de site-ul local Tion. Potrivit autoritaților, un șofer in varsta de 34 de ani circula dinspre…

- Situație revoltatoare la Spitalul Municipal Urziceni. Medicii secțiilor Boli Interne și Pediatrie nu au putut acoperi liniile de garda in perioada Sarbatorilor, in special de Craciun, fiind plecați in concediu. Astfel, pacienții au fost transferați la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Situația…

- Mircea Relu Vizitiu, fost adjunct IPJ Constanța, a recunoscut vinovația in fața procurorilor DNA, iar Tribunalul Constanța a acceptat condamnarea la un an și cinci luni cu amanare. In septembrie 2021 , Libertatea a aratat ca Relu Vizitiu, numarul doi in Poliția județului Constanța, o avertiza pe șefa…

- Un agent de politie de 21 de ani din Targu Bujor s-a sinucis, marti, 13 decembrie, taindu-si venele si apoi impuscandu-se in cap cu arma din dotare, relateaza Monitorul de Galați , care difuzeaza informații furnizate de poliția județeana. Poliția orașului Targu Bujor a fost sesizata, prin apelul unic…

- Cazul judecatorului argeșean Gabriel Apostol care a murit dupa ce și-ar fi injectat benzina i-a oripilat și pe medici. „Injectarea de benzina reprezinta o raritate in activitatea medicala. Sunt cateva cazuri la nivel mondial. Pacientii respectivi nu mai pot respira normal, iar lipsa de oxigen va duce…

- Dana Badea și iubitul ei sunt protagoniștii unui scandal de proporții, dupa ce fosta ispita de la Insula Iubirii a chemat poliția peste logodnicul ei. Bruneta face acuzații grave, iar una dintre ele este ca a pierdut sarcina din cauza unei batai pe care a primit-o de la partenerul ei.

- O salajeanca a nascut la domiciliu un bebeluș de 750 de grame. Nou-nascutul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența din Zalau unde a fost internat și ingrijit timp de 3 luni. Potrivit coordonatoarei Secției de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgența Zalau, dr. Melinda Baizat, bebelușul…