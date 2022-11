Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au descoperit un adevarat arsenal de lupta in rucsacul unui tanar care incerca sa intre in Sala Sporturilor din Arad la un meci de baschet feminin. Jandarmii aradeni care asigurau ordinea publica la meciul de baschet feminin intre UAV Arad și Rapid București au descoperit un barbat in varsta…

- Preliminariile Campionatului European de baschet feminin continua sa ofere rezultate șocante. Pe lista s-a inscris și eșecul suferit de Romania contra Ungariei, scor 40-99. Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara a gazduit un eșec umilitor al primei reprezentative de baschet feminin. „Acvilele”…

- Echipa FCC Baschet UAV Arad a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 67-61, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet feminin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 90-62, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii Nationale de baschet feminin care a opus singurele echipe neinvinse din acest sezon. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- SCM Ramnicu Valcea a invins campioana CS Rapid Bucuresti, dramatic, cu scorul de 37-36 (18-16), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Meciul Aston Villa – West Ham United, din prima liga engleza de fotbal feminin ramane in istorie, dupa ce doua jucatoare s-au luat la bataie. In minutul 90 al partidei, un duel aproape de mijlocul terenului a generat un conflict intre Hawa Cissoko si Sarah Mayling. Mayling și-a impins adversara, iar…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta sustine sambata, 15 octombrie, meciul de debut in editia 2022 2023 a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSM Galati. Meciul este gazduit de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, de la ora 17.00. Echipa de pe litoral a anuntat ca l a transferat…

- Duminica, 9 octombrie, de la ora 18.00, handbalul va da intalnire cu un nou meci spectacol in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”. CS Medgidia o va infrunta pe CSM București II, in etapa a patra a Diviziei A, Seria B. „Panterele” au inregistrat pana acum numai victorii de la inceputul campionatului și…