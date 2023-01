A vrut să iasă din țară, prin Albița, fără a avea permis de conducere! TUPEU!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui cetațean din R. Moldova care a fost depistat conducand un autoturism, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule. Mai precis, pe 06 ianuarie a.c., in jurul orei 02.10, in Punctul de Trecere a […] Articolul A vrut sa iasa din țara, prin Albița, fara a avea permis de conducere! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

