Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui barbat de 48 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși era baut și nu avea permis de conducere. Un altul este și el cercetat penal dupa ce a fost prins ca șofa deși era drogat.

- La data de 31 iulie a.c., in jurul orei 16:00, politiștii din cadrul Poliției municipiului Campina, Biroului Rutier, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe Bulevardul Carol I, din municipiu au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus…

- Un tanar de 21 de ani a ajuns in arest preventiv dupa ce timp de doua zile s-a dat in stamba, punand in serios siguranta circulatiei pe drumurile publice. Mai intai, a refuzat sa opreasca la semnalele politilstilor, iar acestia i-au blocat masina in trafic, pentru ca o zi mai tarziu sa se urce din nou…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat ca au pus sub acuzare un inculpat, pentru luare de mita, fiind vorba de un șofer care a fost prins in stare avansata de ebrietate la volan, iar in timp ce era dus la spital, pentru recoltarea de probe de sange, a incercat sa mituiasca…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 33 de ani, la Giroc. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși era sub influența drogurilor. Consumase cocaina, amfetamina, metamfetamina și canabis.

- Vineri seara, 10 iunie 2022, fostul finere al lui Traian Basescu a fost prins de polițiștibeat la volan, in București. Bogdan Ionescu s-a ales cu un dosar penal. Iata ce alcoolemie i-au gasit oamenii legii.

- Dosar penal pe numele unui barbat de 55 de ani, la Timișoara el este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase alcool. Barbatul avea o alcoolemie de peste 1,4 la mie in aerul expirat.

- Cugirean beat, prins de polițiști la volan, in Vinerea: Ce alcoolemie i-a adus un dosar penal Cugirean beat, prins de polițiști la volan, in Vinerea: Ce alcoolemie i-a adus un dosar penal La data de 5 iunie 2022, in jurul orei 18,15, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 42 de ani, din Cugir,…