- Un roman de 36 de ani, care s-a imbatat cu apa de gura și a distrus peste 10 mașini de lux, a fost condamnat la inchisoare. Barbatul a facut praf 12 autoturisme in valoare de aproximativ 50.000 de...

- Un roman din Marea Britanie a reușit sa ii uimeasca pe toți cei prezenți intr-o secție de votare din Jersey Island. Dupa ce a votat, barbatul s-a așezat la pianul aflat in incinta de vot și a...

- Focșaneanul Theo Istrate, stabilit in Marea Britanie, spune ca "in primavara a fost un singur om in comisie, acum erau 14. Peste 280.000 au votat in primele doua zile, in diaspora, iar pana la inchiderea urnelor se așteapta ca numarul sa ajunga la 300.000. Citește AICI detalii despre cum s-a desfașurat…

- James Brown, un fost ciclist paralimpic și un activist care lupta impotriva schimbarilor climatice, a ales sa protesteze contra efectelor aeronavelor asupra mediului urcandu-se pe acoperișului unui avion al companiei British Airways. Incidentul s-a petrecut pe aeroportul London City, potrivit CNN .