Stiri pe aceeasi tema

- Intamplarea s-a petrecut la Constanța, chiar in mijlocul zilei. Pentru ca o cunoștea pe amanta, constanțeanca nu a mai stat pe ganduri și a trecut la treaba. Iata cum s-a razbunat pe mașina femeii cu care o inșela partenerul!

- O femeie din Marea Britanie care a comandat online o porție de somon cu portocale a ramas șocata cand a vazut ce se afla in cutie: 2 bucați foarte mici de pește, care nu arata a somon, și doua jumatați de felii de portocala.

- Programul „Sprijin pentru Romania” vine in ajutorul romanilor cu voucherele pentru alimente. De la inceputul programului și pana in prezent, Guvernul a virat catre beneficiarii cardurilor șapte tranșe a cate 250 de lei. Aflați in randurile urmatoare ce trebuie sa faceți in cazul in care nu ați primit…

- Tot mai mulți adulți sunt in cautare de lapte matern pentru consum propriu, dupa ce au aflat, de pe internet, ca ar avea efecte benefice asupra sanatații lor. O femeie a devenit senzație in mediul online, dupa ce a baut laptele matern al surorii ei.

- Doi tineri din Suceava au fost arestați preventiv pentru talharie calificata dupa ce l-au deposedat prin violența pe un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani de suma de 630 de lei.Fapta s-a petrecut in seara ultimei zile din iulie, insa polițiștii de la Secția Burdujeni au primit o sesizare ...

- Un barbat din Ocna Mureș a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Aiud la o pedeapsa de 5 ani de inchisoare, cu executare, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Din declaratia martorului rezulta ca in ziua de 06.04.2023, spre seara, cand deja se intuneca, in timp ce se afla in apartamentul…

- O femeie din Ghimbav a primit multe lovituri: dupa ce a fost pensionata pe motiv de boala, i-a paralizat jumatate de corp. Și-a revenit și i-a luat foc casa. A primit un container in care ii ploua

- O femeie de 48 de ani a fost amendata cu 12.000 de lei marți de polițiștii din Caraș-Severin dupa ce a abandonat pe strada o pisica ranita, informeaza Mediafax.Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Caraș-Severin au fost sesizați marți cu privire la faptul ca o pisica ranita…